Comunali 2018: cinque candidati sindaco a San Nicandro Garganico, ci riprova l'uscente Gualano

Mario D'Ambrosio per il PD, Costantino Ciavarella per Forza Italia, Nicola Corso per il Movimento 5 Stelle e Fabrizio Tancredi per il CDU di Marinaccio, sfidano il sindaco uscente Pierpaolo Gualano