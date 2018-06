Comunali 2018 a Faeto: otto candidati sindaco nel paese che nessuno voleva governare

Michele Folliero per il Movimento Italiano Popolare, Giuseppe Ramieri per 'Uniti per Faeto', Achille D'Aloia per 'Insieme per Faeto', Antonio Dimastrogiovanni 'Per Movimento Giovani Alleati' Faeto, Giuseppe Mastromatteo con 'Amore per Faeto', Costantino La Cecilia con 'Liberi di Volare', Michele Pavia per 'Trasparenza e Riconciliazione' e Massimo Maiori per 'Il bene in Comune'. Otti candidati sindaci e 67 candidati consiglieri si sfideranno domenica 10 giugno per riportare un governo cittadino nel paese del Subappennino commissariato da un anno in quanto nel 2017 nessuno si presentò all'ufficio elettorale del Municipio con una lista e l'ambizione di diventare il primo cittadino.