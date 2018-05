L'IDEA di Dell'Erba sostiene il cardiochirurgo Tancredi: "Faremo quello che sappiamo fare"

A San Nicandro Garganico si presenta la coalizione a sostegno del candidato sindaco Fabrizio Tancredi. Insieme al nuovo CDU e al Movimento Futuro Italia c’è anche la lista di IDEA.

Il partito del senatore Gaetano Quagliariello ha scelto di sostenere il cardiochirurgo Tancredi per le grandi capaci professionali e umane del candidato sindaco. Ieri sera la presentazione delle liste in piazza. “Noi andiamo a proporci perché vogliamo fare quello che sappiamo fare, con un gruppo di lavoro pronto a sacrificarsi per il bene di San Nicandro”, ha sottolineato il candidato sindaco Tancredi. “Ci proporremo con un programma chiaro e definito. Siamo giovani ma con il sostegno di forze esperte e capaci. Adesso dobbiamo recuperare fiducia e dignità”, ha aggiunto Tancredi.

All'incontro era presente anche il coordinatore provinciale di IDEA Paolo Dell'Erba. “La scelta di sostenere Tancredi non è solo una questione politica, ma anche e soprattutto soggettiva. IDEA farà la sua parte e lavorerà per dare a San Nicandro una proposta alternativa ed un governo alla città più vicino alle reali esigenze della gente e più trasparente”.