Ciavarella sindaco di San Nicandro Garganico, l'on. Cera gongola: "L'UdC è salda e forte"

L'UdC dell'on. Angelo Cera esulta per la vittoria al ballottaggio del neo sindaco di San Nicandro Garganico, Costantino Ciavarella, "conferma la validità della proposta moderata e responsabile". Per l'ex deputato della Repubblica "ha vinto chi non si è lasciato andare a populusmi e rivalse elettorali" e con la vittoria del medico di famiglia "trionfa una politica attenta ai cittadini e pronta a fare, con serietà, la sua parte per la città e il territorio"

Prosegue Angelo Cera: "A San Nicandro Garganico si rafforza una visione democratica e popolare che riguarda il promontorio, dove l'UdC si presenta baluardo di una proposta politica di ampio respiro e che non può essere relegata ai margini delle istituzioni o affossata da movimenti e partiti che non sono capaci di formulare programmi credibili per la comunità". Il segretario provinciale dello scudocrociato conclude: "L'Unione di Centro è salda e forte, e grazie all'amico Costantino, è protagonista di una rinnovata stagione politica per il rilancio del Gargano"