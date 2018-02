Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Un giro nel quartiere generale del Partito Democratico in Corso Giannone a Foggia. Qual è la vita da comitato, cosa si fa e come ci si spende per cercare di convincere gli indecisi? Qual è la strategia dei due candidati alla Camera e al Senato Lia Azzarone e Massimo Russo?