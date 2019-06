Comitato ordine e sicurezza pubblica a San Severo. Giuliano e Barone: “Segnale forte e importante per la città”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“Ho appreso con entusiasmo la notizia che il Prefetto di Foggia ha indetto un Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica a San Severo. Pochi giorni fa, insieme alla Consigliera Regionale Rosa Barone, ero stata cordialmente ricevuta dal Dott. Raffaele Grassi. In occasione di quell’incontro avevo chiesto la massima attenzione su una serie di problematiche che attanagliano la città di San Severo, non solo a riguardo della criminalità organizzata che merita sempre di tenere la guardia altissima, ma anche su questioni di microcriminalità molto percepite dalla popolazione. Il Prefetto si era impegnato a dare al territorio di San Severo la dovuta attenzione annunciando forti segnali concreti ed istituzionali da parte del proprio Ufficio.

Lo svolgimento a San Severo del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica costituisce un importantissimo segnale per tutti i cittadini onesti e per la nostra splendida città che non deve mai smettere di combattere per liberarsi dalla morsa della criminalità e per perseguire quel riscatto sociale, economico e culturale che merita”. La Deputata ha quindi concluso: “sono certa che seguiranno altre iniziative forti che faranno sentire ai miei concittadini la presenza e la vicinanza dello Stato. La legalità prevarrà”.