Renzi rilancia i comitati e lo fa da Manfredonia: "Sono cinque e hanno un'età media di 24 anni"

Dopo la 'Leopolda 9', Matteo Renzi chiama a raccolta i citttadini "che non vogliono arrendersi facciano sentire la propria voce attraverso la costituzione di un comitato civico". Dal suo sito, attraverso la e-news del giorno, l'ex Premier fa sapere che "i primi comitati nati in queste ore stanno cominciando a riunirsi anche fisicamente: da Milano a Enna, da San Benedetto del Tronto a Melfi, sta nascendo una rete di persone che lavora per “tornare al futuro”. Per tornare a un Paese in cui si obbliga la gente a fare i vaccini, non i condoni".

Renzi ha poi presentato il primo comitato, partendo da quello di Manfredonia: "I cinque promotori hanno un’età media di 24 anni. Matteo, Michele, Maria, Domenico e ancora Matteo hanno deciso di costituire un comitato che lavorerà in particolare in difesa della democrazia rappresentativa, delle autorità indipendenti, della democrazia liberale. Mi sembra molto bello che dei giovani studenti abbiano voglia di impegnarsi per questo. Potete scegliere un singolo tema o impegnarvi su più fronti: l’unica cosa che non possiamo fare è far finta di nulla. L’Italia ha bisogno dell’impegno di ciascuno di noi.