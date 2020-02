Cis Capitanata, patto tra i sindaci dell'Alto Tavoliere: pronti i progetti di sviluppo da presentare a Invitalia

Dopo diversi mesi di lavoro e incontri, è stato firmato ieri, 10 febbraio, a Torremaggiore il protocollo d’intesa tra i sindaci dell’Alto Tavoliere per i progetti di sviluppo del territorio come richiesto dal CIS. Erano presenti i rappresentanti dei Comuni di Torremaggiore, San Severo, San Paolo Civitate, Lesina, Poggio Imperiale, Chieuti, Apricena e Serracapriola.

“È un piccolo ma importante passo per i comuni di questa area che hanno concluso i lavori in tempi rapidi presentando progetti cantierabili. Si tratta di uno sforzo condiviso da tutti che si è concluso nella giornata di ieri con la firma del protocollo d’intesa tra i sindaci della macro area “alto tavoliere”. Fattore da sottolineare di questo impegno è la strategia che punta alla valorizzazione di un intero territorio e che vede tutte le amministrazioni dei vari comuni partecipi e concordi - sottolinea la senatrice Naturale. Essere coesi è estremamente importante e avere una visione d’insieme è l’arma vincente per dare un concreto rilancio al territorio. Adesso l’iter continuerà secondo le modalità previste dal Cis, siamo tutti fortemente motivati e fiduciosi in una giusta attenzione da parte di Invitalia e dalla Presidenza del consiglio”. Conclude la senatrice Gisella Naturale del Movimento cinque stelle.