Manutenzione ponte, Cera: "Svincolo è pericoloso, disagi e incidenti"

Per il consigliere regionale e presidente dei Popolari, Napoleone Cera, lo svincolo per San Marco in Lamis interessato dai lavori di manutenzione dopo che il 21 novembre del 2017 un camion gru vi era finito contro compromettendone la staticità, è pericoloso: "Proseguono i disagi per gli automobilisti che devono percorrere il tratto della Statale che collega Mattinata a Vieste" rimarca Cera.

Per il consigliere regionale - oltre al disago per l'allungamento dei tempi di percorrenza per raggiungere la città dei due conventi - si starebbero verificando anche dei continui incidenti: "Bisogna aspettare la tragedia per intervenire? Da parte dell'Anas sarebbe opportuno intervenire anche con uno spartitraffico provvisorio, in attesa che si dia inizio ai lavori di completamento dello spartitraffico nel tratto Foggia-Amendola, così come promesso dai vertici dell'Ente nazionale per le strade in un recente incontro con amministratori locali.