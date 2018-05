Il lungo inverno della galleria di Mattinata. De Leonardis: "Silenzio-assenso della Regione"

“Di fronte alle legittime preoccupazioni e alle proteste dei cittadini e degli operatori per le ripercussioni prodotte dai lavori di manutenzione della galleria Monte Saraceno a Mattinata, i vertici dell’Anas continuano a manifestare un atteggiamento distaccato e imperturbabile. E anche l’ultimo comunicato diramato, nel quale viene confermato il cronoprogramma indicato con l’aggiunta della fine dei lavori, prevista entro il prossimo inverno, non fornisce alcuna spiegazione alle sollecitazioni più volte espresse, sul perché i lavori non siano iniziati prima e perché non procedano a ritmi più sostenuti, per non compromettere la stagione estiva, non mettere a rischio la salute delle persone (in caso di insorgenza di una situazione improvvisa, tale da richiedere l’arrivo in tempi rapidi in una struttura ospedaliera adeguatamente attrezzata) e non arrecare ulteriori disagi in particolare ai pendolari per studio e per lavoro.

Un generico “è stato tutto concordato con le istituzioni”, senza specificare quali e come, non può bastare. Così come l’assordante silenzio dell’esecutivo regionale – nonostante l’interrogazione urgente da me presentata e i numerosi interventi – su questa vicenda, e la mancata interlocuzione diretta con l’Anas, in rappresentanza e difesa degli interessi del territorio e della comunità, rappresenta l’ennesima conferma di quale sia la considerazione della provincia di Foggia in materia di infrastrutture e trasporti”.