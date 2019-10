Foggia onora la memoria di Norma Cossetto e Leonardo Manzi: la cerimonia in piazza Martiri Triestini

Una corona d’alloro in ricordo di Norma Cossetto, la giovane studentessa istriana che nel 1943 venne sequestrata, seviziata e gettata ancora viva nella foiba di Villa Surani dai partigiani di Tito.

La cerimonia di commemorazione si è svolta questa mattina, in piazza Martiri Triestini, alla presenza del sindaco Franco Landella, e dei rappresentanti dell’associazione nazionale Sottufficiali d’Italia, con il Primo Mar. Lgt.Cav. Francesco Labella. L'iniziativa, ideata dal ‘Comitato 10 febbraio’, si è tenuta in contemporanea in oltre cento città italiane. Nell'occasione è stato ricordato anche il foggiano Leonardo Manzi, ucciso a Trieste dalla polizia inglese il 6 novembre 1953 per difendere la bandiera italiana.