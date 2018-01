Cerignola, al via il sorteggio degli scrutatori

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“In occasione della prossima tornata elettorale del 4 marzo il sorteggio avverrà tra studenti, disoccupati, inoccupati e i non percettori di reddito iscritti al Centro per l’Impiego di Cerignola”. Ad anticiparlo è Samuele Cioffi, componente della commissione elettorale del Comune di Cerignola che precisa: “l’avviso pubblico sarà disponibile già dalle prossime ore e le domande si potranno presentare a partire dal 29 gennaio e fino alle 12 del 2 Febbraio presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cerignola. In questo modo abbiamo ritenuto di mettere l’opportunità di svolgere un servizio retribuito di pubblica utilità a disposizione di chi non percepisce reddito. Il sorteggio si terrà il 9 Febbraio in seduta pubblica presso l'aula consiliare: quindi massima trasparenza in discontinuità con le procedure di selezione effettuate dalle passate amministrazioni”.