Il nuovo palazzetto dello sport a Cerignola si farà. Paparella: “Mantenute promesse elettorali"

“Dopo due pronunciamenti giudiziari, ci auguriamo che le polemiche cessino e che si colgano appieno le opportunità di sviluppo e di crescita civile che il nuovo Palazzetto dello Sport porterà a tutta la comunità di Cerignola”. Così Leonardo Paparella, coordinatore di “Federazione Civica”, in merito al nuovo importante contenitore sportivo polifunzionale. “Cerignola Democratica” lo aveva dichiarato in campagna elettorale: il Palazzetto si farà e porterà nuova occupazione. È una buona notizia per tutta la città perché ci permetterà di dare spazio a tutti i fenomeni sportivi, le associazioni e le discipline che rappresentano un patrimonio di valore assoluto per la comunità e la migliore risposta, in termini di riscatto sociale e di qualità della vita, alla criminalità organizzata. Si tratta di un nuovo pilastro, che come il Duc e il Piano Strategico del Commercio, certifica che quelli di “Cerignola Democratica” e “Cerignola Produce” erano impegni concreti e non chiacchiere da campagna elettorale”, conclude Paparella.