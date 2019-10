L'ultimo atto di Metta, il sindaco commosso toglie la fascia tricolore: "Davanti a voi la tolgo e davanti a voi la rimetterò"

Sul palco allestito di fronte al Comune e sotto lo sguardo di circa quattrocento persone, il sindaco di Cerignola ormai in uscita si toglie la fascia tricolore: “Questa me l’avete data voi e io me la tolgo solo davanti a voi e davanti a nessun altro. Perché la fascia me l’ha data il popolo di Cerignola”. Quindi la promessa: “Me la porto e gliela do al mio primo nipote, e facciamo così: se io trovo un giudice che mi dà ragione, bene, oppure prima o poi ci devono far votare e quando ci faranno votare vediamo se c’è qualcuno che prende più voti di me. Quando sarà, che sia un giudice o miei concittadini, allora Andrea deve venire qua e faremo il contrario di quello che abbiamo fatto oggi: quel giorno salirò senza fascia tricolore e me la faccio portare da mio nipote. Perché io voglio fare ancora il sindaco di Cerignola e sfido i miei nemici a prendere un voto più di me. Finitela con questi sistemi! Venite a misurarvi.! Vi batto!” tuona Metta.

Sono queste le fasi più salienti e commosse del comizio di congedo del primo cittadino di Cerignola. Il Comune è stato sciolto per infiltrazioni mafiose. Qui il video completo.