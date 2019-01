Cerignola, si dimette l'assessore ai Lavori Pubblici: a dicembre Bufano ricevette la visita delle Fiamme gialle

Scossone nella giunta Metta, Cerignola. Questa mattina si è dimesso l’assessore ai Lavori Pubblici ed Urbanistica, Tommaso Bufano. Una notizia che cade come un fulmine a ciel sereno sull’amministrazione ofantina. I motivi sarebbero “personali”.

Si tratta dello stesso assessore che il 18 dicembre scorso ricevette perquisizioni domiciliari da parte della Guardia di Finanza. Proprio in quella occasione Metta volle rinnovare pubblicamente la fiducia a Bufano, evidenziando l’esito negativo dell’azione delle fiamme gialle. Da qui lo stupore per le dimissioni odierne.

“Le dimissioni dell’Assessore Bufano sono un fatto politicamente sconcertante – commenta il consigliere del Pd, Daniele Dalessandro-. Stiamo parlando delle dimissioni dell’assessore più importante e politicamente rilevante della Giunta Metta.

Non crediamo alla ragione delle motivazioni personali ma riteniamo che le dimissioni dell’Assessore siano legate alle presunte indagini in corso da parte degli organi inquirenti. È certamente una scelta di buon senso quella dell’Assessore, che gli consentirà di affrontare il futuro con serenità: noi siamo e restiamo garantisti e le persone sono presumibilmente innocenti fino ad eventuali condanne, a maggior ragione in una situazione di notizie non certe e di fonti non ufficiali.

Tuttavia non possiamo ancora una volta sottolineare un quadro politico non chiaro, caratterizzato da procedure amministrative al limite, in una città attraversata da un serissimo problema di legalità e sicurezza che imporrebbero, non al singolo assessore ma all'intera giunta, una posizione di responsabilità e un atto di dimissioni collettive”.

Metta manterrà l’interim.