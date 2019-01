Cerignola, l'assessore Bufano ammette: dimissionario perchè indagato. "Me ne vado per essere libero di difendermi"

Come notiziato da Foggiatoday, nella giornata di ieri l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Cerignola, Tommaso Bufano, ha protocollato la sua lettera di dimissioni al sindaco, Franco Metta. Cicognino, l'assessore dimissionario dà le motivazioni del suo disimpegno, che è legato all'inchiesta che lo vede indagato.

Bufano esordisce ricordando "i tempi del Comitato che mi hanno portato fino a questa magnifica esperienza amministrativa, che sta cambiando, migliorandola, la nostra città". "Fiducia, stima e amicizia: me le hai, nel corso di questi anni, ampiamente dimostrate e me le hai confermate anche nel triste episodio che mi ha visto violato nella mia intimità, nei miei affetti e nella mia famiglia. La mia reazione immediata è stata quella di continuare a dedicarmi, col massimo impegno, al lavoro per la nostra città. Ma oggi, dopo una mjaggiore e sofferta riflessione, prevale in me una doppia esigenza. La prima: quella di essere libero di difendermi nel procedimento penale che, ingiustamente, mi vede indagato. La seconda, quella di evitare che questa vicenda giudiziaria possa in qualche modo essere strumentalizzata contro di te e contro la maggioranza che mi sostiene, allo scopo di intralciare il nostro progetto di cambiamento. Ti rimetto pertanto le mie deleghe e ti prego di accettare questa mia decisione perchè nulla potrà farmi rcedere: almeno fino a quando non verranno riconosciute la mia sssoluta innocenza ed estraneità ai fatti che mi sono contestati".