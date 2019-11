Una casa rifugio per le donne vittime di violenza, partiti i lavori: sorgerà a Foggia, in via D'Addedda

Tra via D’Addedda e via Lussemburgo sorgerà una casa rifugio per le donne vittime di violenza. I lavori sono partiti oggi, come da annuncio del sindaco di Foggia Franco Landella. Si tratta di un progetto di importo pari a 1,2 milioni di euro interamente finanziato dalla Regione Puglia con fondi P.O.R. Puglia 2014 – 2020 (Asse IX). Dei lavori si occuperà la società Aleasya Costruzioni, vincitrice del bando di gara.