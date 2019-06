La Deputata Carla Giuliano (M5S) Vicepresidente dell’intergruppo parlamentare sulla geografia giudiziaria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Il 4 giugno scorso si è insediato l’Intergruppo parlamentare sulla Geografia Giudiziaria - di cui fanno parte deputati e senatori - voluto e presieduto dalla deputata del MoVimento 5 Stelle Elisa Scutellà. “Obiettivo dell’Intergruppo parlamentare è, tra gli altri, porre l’attenzione sulla necessità di rivedere la mappa dei presidi di legalità e delle sedi giudiziarie di tutto il Paese in base ai reali bisogni dei cittadini, affinché sia concretamente garantito a tutti i cittadini il diritto di acceso alla giustizia, nonché valutare gli effetti e le criticità della riforma giudiziaria che ha determinato la chiusura di tanti presidi di legalità, anche in Capitanata".

È quanto dichiara Carla Giuliano, parlamentare del M5S di San Severo, di recente nominata Vicepresidente dell’Intergruppo parlamentare sulla Geografia Giudiaziaria voluto dalla deputata 5 Stelle, Elisa Scutellà. “A breve daremo vita ad un ciclo di audizioni per far luce sulle problematiche scaturite dalla riforma della geografia giudiziaria in modo tale da avere una visione più ampia sull’argomento, per sondare le evidenti criticità della riforma stessa ed addivenire a soluzioni che siano efficaci ed efficienti e che mirino, pertanto, a garantire un sistema giustizia che sia realmente vicino ai cittadini”, conclude Giuliano.