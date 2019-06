Carla Giuliano (M5S): “Il torneo di tennis Race to MEF Challenger da ulteriore lustro alla tradizione sportiva di San Severo”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“Lo sport contribuisce a fornire stimoli positivi che migliorano le qualità dell’individuo e del cittadino e lo guidano verso modelli di vita e di comportamento corretto”. Questo uno dei passaggi più importanti dell’intervento di Carla Giuliano, Parlamentare del M5S di San Severo alla conferenza stampa di presentazione del prestigioso torneo di tennis“Race to MEF Challenger” che si svolgerà presso lo Sporting Club di San Severo e vedrà la partecipazione di tennisti professionisti di gran livello, italiani e stranieri.

“San Severo ha un’importante tradizione nella pratica di diverse discipline sportive e conta un gran numero di appassionati. Il tennis è tra queste e bisogna riconoscere il grande merito dello Sporting Club di San Severo che, nato nel lontano 1967, da anni promuove la pratica di questa disciplina sportiva, ponendosi come punto di riferimento per tutti coloro che amano questo sport e distinguendosi per i risultati conseguiti e per l’infaticabile organizzazione di questo tipo di competizioni, che si rivelano utili anche a promuovere il nostro territorio e a farlo conoscere sempre meglio”, ha affermato la Parlamentare del M5S di San Severo.

“Lo sport è fondamentale non solo per il benessere fisico e lo svago ma anche per i suoi intrinseci aspetti esistenziali e psicologici. Ha forte natura aggregante e sviluppa forme appropriate di competizione e di socializzazione, potenzia l’attenzione, la concentrazione, la tenacia, la riflessione, stimola il campo relazionale e riesce a tirar fuori il meglio da ognuno”, ha quindi proseguito la deputata Giuliano che ha concluso rimarcando i valori universali dello Sport: “Lealtà, correttezza, solidarietà di squadra, rispetto delle regole e spirito di sacrificio. Lo sport è un importante strumento di legalità e di integrazione e svolge un ruolo fondamentale nella formazione dei giovani e, in prospettiva, dei cittadini”.