Carla Giuliano: “Finalmente codice rosso è legge, risposta concreta a grave emergenza paese”

“Il Senato ha dato il via libera al nuovo pacchetto di norme antiviolenza su donne e bambini, che adesso è finalmente legge. Pene più severe, introduzione del nuovo reato di lesioni permanenti al volto, uno Stato che si attiva immediatamente: sono alcune delle misure di civiltà che abbiamo voluto consegnare alle italiane e agli italiani”.

A dichiararlo Carla Giuliano e tutti gli altri deputati del MoVimento 5 Stelle in Commissione Giustizia alla Camera dei deputati. “Con questa normativa diamo una risposta concreta a una reale emergenza del Paese, ed è una notizia molto rassicurante sia per chi subisce quotidianamente violenze sia per chi, da questi episodi, riceve un danno indiretto ma altrettanto doloroso", conclude la parlamentare M5S.