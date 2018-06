Carla Costantino prima donna alla guida della Cisl di Capitanata

Questa mattina, alla presenza del segretario nazionale Annamaria Furlan e regionale Daniela Fumarola, Carla Costantino è stata eletta segretaria generale della Cisl di Capitanata. E' la prima donna in assoluto alla guida del sindacato foggiano. "Alla nuova segretaria generale gli auguri di buon lavoro in un contesto produttivo e sociale nel quale il sindacato deve giocare un ruolo di primo piano in collaborazione con le istituzioni locali" afferma Napoleone Cera.

Il presidente dei Popolari in Regione prosegue: "L'attività sindacale ha necessità di farsi portavoce dei diritti dei lavoratori sempre più alle prese con la precarizzazione e la mortificazione delle giuste aspettative lavorative, specie per i giovani e le donne"

E conclude: "Costantino, che ha maturato una lunga esperienza nel settore agricolo, sarà farsi garante delle giuste rivendicazioni dei coltivatori della Capitanata che vivono una profonda crisi economica e produttiva. L'agricoltura foggiana ha bisogno di ritrovare piena rappresentazione anche nel mondo sindacale, per difendere legittime aspettative di lavoro e di sviluppo"