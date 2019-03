Primarie centrodestra: c'è la rosa dei candidati a San Severo e Lucera, Torremaggiore verso l'accordo unitario

Chiusi, alle 12 in punto, i termini per depositare le candidature degli aspiranti alla carica di sindaco nei comuni di San Severo e Lucera, che si confronteranno con il voto degli elettori alle prossime primarie del centrodestra, indette per il 31 marzo.

Il dado è tratto. Ufficiale la rosa dei candidati per il comune di San Severo, dove si sfideranno in 5: Caposiena (Forza Italia), Bocola (Lega), Stefanetti (Fratelli d'Italia), Fanelli (L'Altra Italia) e Ciliberti (Lista Civica). Ristretto a 3, invece, il campo delle primarie a Lucera: Consalvo (Forza Italia e Lega), Bizzarri (Lucera Popolare e Pli) e Orlando (Fratelli d'Italia).

Dovrebbe andare ai gazebo anche San Giovanni Rotondo, che può beneficiare ancora di qualche ora per la presentazione delle candidature. Verso l'accordo unitario, invece, Torremaggiore. Gli ultimi due comuni vanno al voto perché hanno terminato anzitempo le rispettive consiliature ed oggi sono commissariati.