Collegi uninominali: ecco i candidati cinquestelle foggiani, c'è anche Menga de 'Gli sfoggiati'

Un ingegnere, un medico, un avvocato giuslavorista, il vicepresidente regionale del tavolo da tennis. I tanto attesi nomi del Movimento 5 stelle che sfideranno centrosinistra e centrodestra nei collegi uninominali sono arrivati. Lì ha ufficiliazzati lo stesso Di Maio questa mattina al tempio di Adriano, a Roma, che ha vagliato uno per uno i curricula pervenuti nelle scorse settimane.

Si tratta di Marco Pellegrini, ingegnere, foggiano, 49 anni, candidato al collegio uninominale senatoriale di Foggia; Rosa Menga, neolaureata in medicina al campo biomedico di Roma, foggiana 25enne, già nota per una partecipazione televisiva su Rai Uno con gli 'Sfoggiati': correrà per la Camera nel collegio Foggia-Gargano. Su San Severo, collegio camerale, l'avvocato giuslavorista Carla Giuliano 35enne; a Manfredonia Antonio Tasso, esercente e vicepresidente regionale del tavolo da tennis.

Due donne e due uomini impegnati sul territorio, con una età media relativamente bassa. È questa la squadra sulla quale punta tutte le sue carte Di Maio per strappare quanti più seggi possibile; rosa che va ad aggiungersi ai nomi già ufficializzati per i plurinominali, scelti attraverso le parlamentarie.