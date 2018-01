Tra i leghisti foggiani la spunta Splendido: è lui il capolista del listino plurinominale per la Camera

Nella lotta intestina in casa Lega, andata avanti a colpi di espulsioni, di psicodrammi, di dimissioni poi rientrate del commissario provinciale e di denunce roboanti (“partito assediato da banditi”), Joseph Splendido l’avrebbe spuntata. Stando a quanto filtra, dovrebbe essere lui il capolista del listino plurinominale foggiano per la Camera dei Deputati. Il condizionale è ancora d’obbligo visto che manca ancora qualche ora al gong finale, e, pertanto, l’ufficialità da parte degli organi di partito.

Tuttavia, i giochi dovrebbero essere fatti. Nessun catapultato da Roma, dunque, almeno per ciò che concerne la Camera, in ossequio a quanto annunciato da Salvini nella sua visita in terra foggiana (“candidati espressione dei territori”). E non era semplice, visto il gioco ad incastro per salvare big ed uscenti e i pochi posti a disposizione. Il consigliere comunale e provinciale foggiano, tuttavia, dovrebbe avercela fatta a convincere i vertici della bontà della sua proposta, insidiata fino all’ultimo dalle velleità del commissario provinciale, Roberto Fanelli, che pure ha cercato di “pretenderla” a colpi di editti ed espulsioni.

Dietro Splendido si posizionerebbe, sempre a quanto filtra, la manfredoniana Patrizia Melchiorre, fiduciaria in quella zona. Ove la notizia fosse ufficializzata, è evidente che il partito passerebbe nelle mani del capoluogo e, in particolare, del gruppo neo arrivato in consiglio comunale. Sasso deve nominare un nuovo referente ad horas. Potrebbe pescare nel capoluogo.