Asili nido a rischio per 10mila famiglie pugliesi, Gatta accende i riflettori sul caso "InnovaPuglia"

“Il regolare inizio dell’anno educativo è in bilico, 7mila donne rischiano la disoccupazione e 10mila famiglie probabilmente non potranno iscrivere i proprio figli negli asili nido e nei centri ludici a causa del mancato rinnovo contrattuale di circa 60 addetti della società InnovaPuglia, che gestisce il portale 'Sistema Puglia', tanto da produrre ritardi dalle conseguenze gravissime come queste”.

Ad accendere i riflettori sulla vicenda è il vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta, che ha depositato un'interrogazione consiliare a riguardo. "La normativa - aggiunge - stabilisce che le famiglie possano fare domanda per usufruire dei buoni in questione a maggio, ma la situazione del personale in InnovaPuglia è tale da aver fatto saltare tutto, mettendo a rischio l'intera procedura ed il rispetto dei tempi previsti. I buoni servizi per minori, come è noto, sono destinati a favorire la frequenza di servizi educativi di qualità ai bambini appartenenti a famiglie a basso reddito, favorendo così l’inclusione sociale e promuovendo il miglior percorso scolastico. Un vero peccato, considerando la presenza di risorse ingenti del Fondo Sociale Europeo".

"Una situazione senza precedenti e paradossale: la Giunta stanzia i fondi che, però, non possono essere spesi perché i sistemi informatici della Regione Puglia non sono gestiti in maniera corretta. Ci chiediamo come mai non si provveda a stabilizzare i precari di InnovaPuglia, dando un contributo alla lotta al precariato e permettendo, così, la normale ed efficiente erogazione dei servizi ai cittadini. Mi auguro - conclude Gatta - di avere un riscontro concreto, affinché le falle della burocrazia non pesino oltre sul futuro dei bambini delle fasce più deboli della nostra comunità".