Cambi di casacca al Comune, Longo e Iadarola aderiscono a Fratelli d'Italia. Avviso a Landella: "Cambiare scelte di governo"

"In qualità di responsabile territoriale di Fratelli d’Italia Foggia sono contento di comunicare l’adesione al gruppo consiliare del comune di Foggia dei consiglieri Longo e Iadarola". A parlare è Peppino Pedarra, che annuncia i due 'nuovi acquisti' del partito di Giorgia Meloni in seno al Consiglio Comunale di Foggia.

Due acquisti abbastanza annunciati, in particolare quello di Bruno Longo, i cui ammiccamenti ai meloniani sono cominciati già negli ultimi mesi del 2019: frattura consumatasi definitivamente con la defenestrazione di Claudio Amorese dall'assessorato all'Annona, che - come dichiara Pedarra - "sarà oggetto di discussione in un incontro richiesto con il Sindaco per una condivisione di idee sul futuro percorso amministrativo".

Liliana Iadarola, eletta in quota Lega con 600 preferenze (quarta in assoluto), lasciò il partito di Salvini già nell'agosto scorso, quando insieme a Massimiliano DI Fonso e Alfonso Fiore, fu estromessa "delegittimata a parlare e a rappresentare la Lega in Consiglio Comunale".

"L’ impegno politico è stato ufficializzato ieri 6 marzo durante la riunione politica del partito. Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia - conclude Pedarra - ritiene fondamentale una rivisitazione delle scelte di governo per una nuova stagione politica. Il partito esprime solidarietà al gruppo consiliare facendo sua la posizione espressa in campo amministrativo e riconducendo il tema sul piano politico".