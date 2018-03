Bombe Foggia, Azzarone/Emanuele (PD): "Abbiamo bisogno di affermare il rifiuto della criminalità”

I segretari cittadino e provinciale di Foggia, Davide Emanuele e Lia Azzarone, commentano i tre gravi episodi avvenuti a Foggia in poche ore: due bombe - una in piazza Cavour e l'altra in viale Luigi Pinto - e un furto con tecniche paramilitari sulla Statale 16.

"Bisogna stringere ancor di più le maglie della rete dei controlli sul territorio. Bisogna allargare l’azione di chi promuove e sostiene la cultura della legalità. Gli uni senza l’altra non producono sicurezza e riscatto duraturi. Foggia e la Capitanata hanno bisogno di affermare con sempre maggiore forza il rifiuto della criminalità, e lo svolgimento nella nostra città della Giornata Nazionale contro le mafie ci offrirà l'opportunità di rafforzare la consapevolezza della nostra estraneità alla cultura mafiosa. Allo stesso tempo, le nostre città e le nostre campagne hanno bisogno di tutta l’attenzione da parte dello Stato necessaria a valorizzare le energie positive che animano il territorio e costituiscono un inestimabile patrimonio civico e culturale.