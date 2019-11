Agricoltura in ginocchio, il Ministro Bellanova annuncia 'piano sperimentale' in Capitanata: "I criminali sono degli schifosi"

"A San Severo ho incontrato alcune delle aziende del foggiano vittime di atti criminali. Come istituzioni abbiamo il dovere di dimostrare vicinanza, solidarietà e sostegno, e soprattutto di garantire loro sicurezza. Ho ascoltato le parole commosse di chi ha sofferto l'umiliazione di vedere distrutto il proprio lavoro, lapropria fatica. Il foggiano è un territorio difficile, che vede la presenza di criminali violenti. Ma è anche il territorio di chi ama la legalità e la convivenza. E allora quei criminali dobbiamo guardarli in faccia e dirgli che non abbiamo paura. E agli imprenditori voglio dire che noi ci siamo, il nostro impegno è massimo, ma vi chiedo di trovare il coraggio di denunciare". Così il Ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, oggi a a San Severo per parlare di atti criminosi in agricoltura: "E' difficile - continua -, perchè si tratta di mettere a rischio il lavoro di una vita. Ma noi siamo con voi. Non saremo complici, non ci gireremo dall'altra parte. Insieme a voi dobbiamo fare una battaglia per la legalità, sconfiggere i criminali, sconfiggere il caporalato, e rilanciare l'agricoltura, soprattutto in quei territori che vivono maggiori difficoltà.