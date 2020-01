I cinquestelle scelgono l'anti Emiliano: è sfida a due tra Mario Conca e Antonella Laricchia

Il Movimento 5 Stelle è a un passo dalla scelta del candidato alla presidenza della Regione Puglia. Sarà uno tra Mario Conca e Antonella Laricchia l'antiEmiliano. Per la consigliera regionale si tratterebbe del secondo tentativo dopo quello del 2015.

Domani, giovedì 23 gennaio, gli iscritti su Rousseau abilitati al voto e residenti in Puglia saranno chiamati a scegliere uno tra i due consiglieri regionali in carica: la 33enne di Adelfia e portavoce del Movimento 5 Stelle in Puglia, il 48enne nato in Germania ma residente a Gravina di Puglia.