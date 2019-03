Foggia mette in difficoltà Di Maio, due liste e due candidati a sindaco: sarà un geologo o un ingegnere?

Pronta la carica dei 28 al seguito di Bacchelli. E il Movimento 5 Stelle di Foggia si divide: chi otterrà la certificazione del misterioso staff nazionale? L’ingegner Giovanni Quarato, “scelto dalla base” (come ama definirsi lui ed i portavoce a suo sostegno) o il geologo outsider (che comunque non può che aver pescato anch’egli dalla base, non foss’altro che gli mancano a suo sostegno i portavoce di vertice)?

Che tutto sia compiuto lo annuncia Bacchelli stesso in una nota stampa in cui ricorda che: “con nota informativa del giorno 02 marzo 2019 il sottoscritto dichiarava di essersi proposto come candidato Sindaco per le elezioni amministrative nella piattaforma Rousseau-Movimento 5s; nella nota informativa, tra l'altro, si invitavano tutti gli interessati cittadini di Foggia iscritti al M5S di manifestare la volontà a partecipare alla lista predetta, con la verifica di affidabilità, idoneità e capacità, per essere inclusi nella "lista Bacchelli"; tale inflessibile procedura dettata su "Open Comuni" di Rousseau è utile per dar vita alla benefica democrazia partecipata; per usare il simbolo del M5S ed essere autorizzati a rappresentarlo nella competizione elettorale è necessario che la lista sia certificata dal Movimento 5 Stelle tramite Rousseau”.

“Tutto ciò premesso, il sottoscritto dott. Francesco Bacchelli rende noto che la "lista Bacchelli" già composta da 28 candidati é stata inviata con allegata documentazione (programma e documenti di idoneità dei candidati Certificati penali etc.) ai gestori di Rousseau, che hanno l'autorità decisionale di scegliere la lista più idonea o decidere di mettere le eventuali liste proposte in votazione sulla piattaforma che gestiscono.

Il sottoscritto – continua la nota- coglie l'occasione per ringraziare tutti i cittadini-iscritti che con fiducia hanno convintamente scelto di proporsi come candidati consiglieri nella lista Bacchelli e gli attivisti storici del M5S foggiano che hanno incoraggiato ed aiutato il sottoscritto a realizzare questo eccezionale risultato in poco più di 10 giorni” (il riferimento all’espulso dal meet up unico Franco Cuttano è più che evidente).

Conclude la nota: “Si rende noto inoltre che ulteriori candidature da aggiungere alla lista sono in itinere e valutazione, e che saranno possibili solo in seguito alla avvenuta certificazione per il completamento della lista”.

Chi sarà il candidato del Movimento cinquestelle foggiano? Quarato resta in attesa della certificazione che, se dovesse seguire i tempi dei comuni del leccese, dovrebbe giungere tra una decina di giorni. Ma la domanda a questo punto è lecita: sarà lui ad essere certificato o l’outsider Bacchelli?