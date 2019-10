Baby gang, i cinquestelle corrono ai ripari contro la spirale di violenza. "No alcol, telecamere e controlli nelle zone calde"

“In merito a quanto avvenuto nei giorni scorsi in piano centro, dove bande di minorenni si sono caratterizzate attraverso la messa in atto di atti violenti, i consiglieri del MoVimento 5 Stelle, condividendo con tutta la minoranza la gravità dell’accaduto e la necessità di porre in atto misure di contrasto del fenomeno che ha risvolti sociali e culturali, chiedono al Sindaco ed alle Autorità preposte al controllo del territorio di mettere in atto in via d’urgenza, le seguenti azioni: controllo puntuale del divieto di somministrare alcolici ai minori; ripristino della videosorveglianza nelle zone maggiormente soggette ai fenomeni di violenza minorile; garantire la presenza di personale di polizia locale ovvero forze di polizia e carabinieri (mediante un’azione di coordinamento) soprattutto nelle sere e nei luoghi di maggior frequentazione dei minori”. Così in una nota Norillo, Fatigato e Quarato.

“Tali azioni si ritengono necessarie, ma non esaustive, per tenere sotto controllo il fenomeno che dovrà essere governato attraverso ulteriori e mirate azioni di prevenzione e di repressione, con la collaborazione dei cittadini ed, in particolar modo, per l’età delle persone coinvolte, dei genitori dei minori che si rendono protagonisti di tali inqualificabili gesti di violenza, ai quali genitori va fatta pesare la responsabilità per la condotta dei propri figli”.

“Si invita, pertanto il Presidente del Consiglio a indire un consiglio monotematico su questo argomento, favorendo la partecipazione delle varie associazioni sia dei genitori che di altre finalità sociali, oltre alle Forze dell’Ordine dine per trovare una soluzione a questo dilagante fenomeno”.