Più unità di polizia anche nel Foggiano: organici verranno incrementati in tutta la Puglia

In Puglia la dotazione in forza alla polizia di stato sarà incrementare di 67 unità appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti, degli assistenti e degli agenti, che verranno distribuite in diverse questura della Provincia di Foggia. “Accogliamo con enorme soddisfazione la decisione del nuovo Governo di aumentare di 67 unità gli organici della polizia di Stato della Regione Puglia, questo dimostra una profonda attenzione per la sicurezza dei pugliesi e per il problema della criminalità in Puglia che in molteplici occasioni anche noi consiglieri regionali abbiamo denunciato. Lo Stato è dalla parte dei cittadini onesti.” lo dichiarano gli otto consiglieri regionali del M5S Puglia commentando l’annuncio del sottosegretario Carlo Sibilia che ieri, rispondendo in commissione Affari Costituzionali alla Camera ad un question time presentato dai deputati pugliesi Anna Macina e Giuseppe D’Ambrosio, ha comunicato l’intenzione del Governo di potenziare gli organici delle forze dell’ordine in Puglia.