Aumenti dirigenti, Iacovangelo (Udc): “Riteniamo questi incrementi retributivi inopportuni!”

“Leggiamo con sorpresa e rammarico che la “ricca sorpresa di pasqua”, che vede un aumento considerevole delle retribuzioni dei dirigenti del Comune di Foggia, sia accostata al nostro partito. Prendiamo nettamente le distanze non solo da chi indica l’UdC “firmatario”, ma soprattutto da chi praticamente ha dato seguito alla delibera ,degli aumenti delle buste paga dei nostri dirigenti comunali tanto più se legati a logiche di poltrone che non ci appartengono. Nel momento di crisi finanziaria sociale e politica che la città di Foggia sta attraversando, riteniamo questi incrementi retributivi inopportuni! Non si tratta solo di appartenenza politica ma, soprattutto di etica sociale.