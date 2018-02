L’Associazione ‘Mariateresa di Lascia’ appoggia Emma Bonino: i radicali foggiani con ‘Più Europa’

I radicali foggiani dell’associazione radicale ‘Mariateresa di Lascia’ sosterranno alle imminenti elezioni politiche del 4 Marzo la lista Più Europa con Emma Bonino, garantendo ai cittadini di capitanata la possibilità di votarla.

“Seppur consapevoli di una legge elettorale anti-democratica, voluta e costruita dai partiti per impedire le condizioni minime di libertà e conoscenza che permettono un consapevole diritto di voto, dinanzi allo spirare sempre più insistente dei nazionalismi, dell’odio e del populismo, non abbiamo avuto dubbi nel condividere l’appello e l’impegno di Emma Bonino per un’Italia più europea in un’Europa unita e democratica.

Per noi radicali è naturale scegliere di continuare a condividere con la donna, che insieme a Marco Pannella incarna la storia, il presente ed il futuro radicale, l’impegno preso dai padri d’Europa, oggi più urgente che mai, per raggiungere a pieno gli Stati Uniti D’Europa, quel sogno immaginato da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi ed affidato al manifesto di Ventotene”, sostengono i radicali foggiani.

I rappresentanti dell’associazione ‘Mariateresa di Lascia’ concludono: “Un’Italia più europea in un Europa unita e democratica è l’unico argine possibile contro le nuove discriminazioni e i fallimenti del proibizionismo, l’unico baluardo per difendere le libertà fondamentali ed affermarne di nuove. Per questo ragioni sosterremo Più Europa alle prossime elezioni attraverso sia l’impegno personale di Emma Bonino, candidata capolista al Senato nel collegio Puglia 1, sia quello di Anna Rinaldi, candidata al Senato, ma soprattutto di sicuro la donna radicale più rappresentativa del nostro territorio, da oltre 30 anni impegnata nell’attività militante e che pienamente incarna i valori di libertà e democrazia della storia radicale”.