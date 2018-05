Pastore tedesco e polizia scoprono 30 kg di droga. Miglio: "Brillante operazione"

Nei giorni scorsi gli agenti del commissariato di Polizia di San Severo e della Questura di Foggia, coadiuvati da personale del Reparto Prevenzione Crimine di Potenza, insieme con la 'Squadra Cinofili' della Questura di Bari, hanno messo a segno, con l’ausilio di un pastore tedesco messo a disposizione dalla Squadra Cinofili della Polizia di Frontiera di Brindisi, un’importante operazione che ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di droga, tra hascish e marijuana e all'arresto del 46enne Vincenzo Bevilacqua.

Il commento del sindaco Miglio

“Ancora una volta vogliamo sottolineare il grande lavoro degli uomini delle forze dell’ordine che giornalmente sono impegnati sul nostro territorio per garantire sicurezza, ordine ed una maggiore vivibilità alla nostra comunità. L’operazione ha impedito che un grande quantitativo di sostanze stupefacenti potesse essere immesso sul mercato, con le gravi ripercussioni che tutti possiamo immaginare. A titolo personale e per conto dell’intera amministrazione comunale desidero formulare i più sentiti ringraziamenti e rallegramenti alle forze di polizia per questa brillante operazione”.