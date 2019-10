Ad Apricena nasce l'assessorato alla gentilezza: "Sia punto di partenza per promuovere il rispetto verso il prossimo"

Il Sindaco di Apricena Antonio Potenza, con decreto nr. 62 del 30/09/2019 ha conferito la delega alla Gentilezza alla consigliera Maria Rita Labombarda.

L’amministrazione Potenza non vuole che questa delega ricopra un ruolo esclusivamente simbolico ma che diventi punto di partenza per divulgare e promuovere il rispetto verso il prossimo e il buon esempio tra i cittadini, veri protagonisti del cambiamento positivo della società.

La consigliera Labombarda intende promuovere una serie di azioni “gentili” per migliorare la vita quotidiana dei cittadini. “Come ci ricorda Papa Francesco oggi tre parole come “Permesso? Grazie, Scusa” aiutano a vivere in pace, la buona educazione è già mezza santità”.