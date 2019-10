Apricena: dopo il terremoto 'Madrepietra', ecco la nuova squadra Potenza. Di Maio assessore alla Sostenibilità

Dopo le dimissioni dell’assessore Augelli, coinvolto nell’inchiesta “Madrepietra”, il sindaco di Apricena, Antonio Potenza, riequilibra giunta e consiglio. In mattinata emessi nuovi decreti di nomina riguardanti le deleghe agli assessori e ai consiglieri comunali.

Ecco il nuovo assetto aggiornato delle deleghe e competenze dell'Amministrazione Comunale di Apricena.



Agata Soccio: Vice Sindaco ed Assessore alla Solidarietà, Servizi sociali, politiche per la famiglia/casa/anziani, Immigrazione e cooperazione, valorizzazione Quartiere Sacra Famiglia, Turismo e Spettacolo.



Bianca Matera: Assessore allo Sviluppo del territorio (Urbanistica, Edilizia, Pianificazione Infrastrutturale e Strategica, Ambiente, Verde Pubblico, Servizi alla Città).



Giuseppe Solimando: Assessore alla Operatività (Agricoltura, Protezione Civile, Ricerca Finanziamenti e Contributi Nazionali e Comunitari, Igiene Urbana, Polizia Locale, Pubblica Sicurezza e Legalità).



Paolo Dell’Erba: Assessore alla Crescita e rapidità (Attività Produttive, Lavori Pubblici, Valorizzazione della Pietra di Apricena).



Michele Di Maio: Assessore alla Sostenibilità e trasparenza, con deleghe per Servizi Cimiteriali, Contenzioso Legale, Personale, Servizi Demografici, Trasparenza Amministrativa).



Martino (Nino) Specchiulli: Presidente del Consiglio Comunale, consigliere delegato alla sanità e salute pubblica.



Carla Antonacci: Consigliera delegata alle Politiche Scolastiche, Cultura, Servizi Educativi, Università.



Maria Rita Labombarda: Consigliera delegata alle Pari Opportunità e alla Gentilezza, valorizzazione del Centro Storico, Commercio, Sport.



Anna Maria Torelli: consigliere con delega al Controllo di Gestione e Attuazione del programma amministrativo.



Pasquale Biscotti: Presidente del Gruppo di Maggioranza in Consiglio Comunale (Uniti per cambiare), consigliere con delega alle infrastrutture-trasporti e mobilità, attività di consulenza e assistenza politico-istituzionale al Sindaco.



Al Sindaco restano in carica le delega al Bilancio e Politiche giovanili: "Auguro a tutti gli amministratori buon lavoro, come sempre nell'esclusivo interesse della nostra comunità, al fine di migliorare ancora l'ottimo lavoro svolto in questi primi 7 anni di mandato amministrativo" dice Potenza, che aggiunge “un fraterno abbraccio all'assessore uscente e dimissionario, Ivan Augelli, a cui esprimo, a nome della maggioranza, la nostra umana vicinanza e apprezzamento profondo per il lavoro sin qui svolto, augurandogli di averlo quanto prima di nuovo al nostro fianco".