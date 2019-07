Apricena aspetta il suo "condottiero". Il vice di Potenza: "Stracerti dell'innocenza di Antonio e Ivan"

"Antonio e Ivano due di noi, vi aspettiamo a braccia aperte". Agata Soccio, vicesindaco di Apricena, si dice "stracerta dell'innocenza di Antonio Potenza e dell'assessore Ivan Augelli". Con lei anche la maggioranza che sostiene l'amministrazione comunale. Il numero due del governo cittadino, "con i sentimenti di rabbia e di dolore che attanagliano la nostra comunità" conferma il "massimo rispetto per la magistratura"

Soccio sottolinea che "Antonio e Ivano sono al momento accusati e non condannati. Non c'è ancora nemmeno un processo". E la Lega, per gli amministratori locali, non centra. "La nostra é una lista civica che da sette anni stravince tutte le elezioni e in cui ci sono anche molti ex elettori PD. Il 26 maggio 2019 ci ha votato il 71,5 %, a testimoniaza del lavoro svolto egregiamente in questi anni".

"Siamo anche noi in trepida attesa affinché il prima possibile Antonio e Ivan possano chiarire le loro posizioni ai magistrati. Nell' attesa, alle migliaia di apricenesi che solo 50 giorni fa ci hanno ridato fiducia, diciamo che nulla è cambiato né cambierà: l'amministrazione comunale andrà avanti senza problemi anche se momentaneamente priva del nostro condottiero. Abbiamo cinque anni davanti a noi e continueremo a lavorare per il bene della nostra città"

Il vicesindaco conclude: "Legalità ed onestà sempre e non a giorni alterni!".