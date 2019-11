La Lega ci riprova: a Foggia nasce un nuovo movimento giovanile

La Lega ricostituisce il movimento giovanile a Foggia. Lo fa a poco più di un mese dall'abbandono da parte di 80 ragazzi tra dirigenti e attivisti nel capoluogo, cui fecero seguito anche gli addi dei leghisti sanseveresi.

Adesso, il partito di Salvini ci riprova, e dà seguito alla nascita ufficiale della Lega Giovani Puglia avvenuta lo scorso 14 ottobre, con un tour in tutta la Regione: la prima tappa è in programma a Foggia, domenica 3 novembre.

Teatro dell'incontro, sarà il Prince Coffee di viale Francia, dove si terrà un "AperiLega", alla presenza del segretario regionale del movimento Marco Volpe, per iniziare a porre le basi anche in Capitanata del movimento.

Saranno presenti per supportare il nascente gruppo giovanile gli Onorevoli Rossano Sasso e Anna Rita Tateo insieme al Vicesegretario Regionale del partito, Giovanni Riviello.

Presente all'incontro anche il segretario provinciale Daniele Cusmai: "La Lega di Capitanata è pronta anche con i suoi giovani a suonare la carica per ridare speranza e sogni ai tanti loro coetanei mortificati e demoralizzati da una politica che sempre più li ha abbandonati, usati e visti solamente come un bottino di voti e non come un valore aggiunto".