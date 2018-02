"L'uninominale non ha possibilità di sostituzione. Si potrebbe consumare un ritiro dalla competizione ma allo stato stiamo ancora valutando la situazione". È secca Rosa Barone, portavoce regionale del Movimento 5 stelle, a Foggiatoday sul caso Tasso, il candidato del collegio uninominale Manfredonia - Cerignola, sul cui capo penderebbe una condanna in primo grado per violazione del diritto d'autore (vendeva cd contraffatti). La vicenda risale a dieci anni fa e si è conclusa con la prescrizione. "Ma non è una assoluzione e cozza comunque con il codice etico" dicono dal Movimento. C'è molta tensione tra i 5 stelle ma anche molta rabbia: "avrebbe dovuto dircelo, ha firmato un regolamento. Ci ha mentito, c'è un danno di immagine. L'omissione è un fatto per noi molto grave" continuano i grillini. La questione è ora all'attenzione di Di Maio, al quale spetta l'ultima parola a norma di regolamento. La condanna è stata tirata fuori dal candidato del centrosinistra, Michele Bordo, rivale nello stesso collegio.