Antonio Potenza primo sindaco leghista di Capitanata: lascia Forza Italia dopo 11 anni

Antonio Potenza, sindaco di Apricena, dopo undici anni di militanza in Forza Italia, aderisce alla Lega di Matteo Salvini. L'annuncio ufficiale questa mattina a Bari nel corso di una conferenza stampa con il segretario regionale della Lega, Andrea Caroppo e i parlamentari pugliesi: "Ho deciso con coraggio e determinazione di aderire alla Lega per dare un contributo alla crescita del nostro territorio e alla organizzazione del partito in provincia di Foggia. Un ringraziamento a tutti gli amici di Forza Italia con i quali ho condiviso anni di militanza indimenticabili e con i quali continuerò ad avere rapporti di leale collaborazione e sincera amicizia personale. La scelta è frutto solo di valutazioni di prospettiva politica futura nel centro-destra"

Il primo cittadino prosegue: "Ad Apricena continuerò ad essere il riferimento della lista civica 'Uniti per cambiare', coalizione che ho contribuito a costruire nel 2012, con la quale amministriamo da anni la città e continuerò ad impegnarmi giornalmente per Apricena e gli apricenesi, insieme ai miei amici e alla città per completare l'immenso lavoro già avviato e prepararci nel migliore dei modi al giudizio del popolo nel 2019. Apricena però deve guardare anche fuori dai propri confini per continuare a crescere"