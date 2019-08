Da Apricena a Foggia, Potenza si sposta al Cicolella per parlare della vicenda giudiziaria e della Lega di Capitanata

Dopo il comizio in piazza bagnato sul gong dalla pioggia, in cui Antonio Potenza ha respinto le accuse di peculato, concussione e abuso d'ufficio davanti a centinaia di cittadini, il sindaco di Apricena torna a farsi sentire. Lo farà pubblicamente all'hotel Cicolella di Foggia.

Parlerà della vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto, dell'annullamento da parte del Trinunale di Bari dell'ordinanza del Gip sull'inchiesta Madrepietra, per la quale il primo cittadino è stato ristretto ai domiciliari per 23 giorni, di questioni politiche sia locali che della Lega in provincia di Foggia.