Antonio Potenza si ricandida a sindaco di Apricena: "Dobbiamo continuare a migliorare la nostra città"

Lo farà con la lista civica "Uniti per Cambiare". In un messaggio video il primo cittadino spiega le motivazioni che lo hanno portato a proseguire nel suo impegno politico per la città del marmo e della pietra: "Un atto di amore verso la mia città, di rispetto e riconoscenza verso chi in questi anni mi ha sostenuto e mi incita ad andare avanti. In questi 10 giorni mi avete emozionato per gli attestati di stima e l'invito a proseguire il percorso già avviato. Dobbiamo continuare a migliorare la nostra città. Lo dobbiamo ai nostri figli e alle future generazioni. Sono entusiasta e più determinato che mai. Grazie a tutti!"