Indagato, assessore-segretario della Lega scrive su Facebook: "Per aver voluto rendere più bella la mia città"

Poche parole, pochissime per esprimere tutto il suo sconcerto e l'amarezza per l'avviso di garanzia ricevuto ieri, pare, per la mancata autorizzazione dei lavori di una rotonda.

Quella che l'assessore della Lega di San Nicandro Garganico, Antonio Berardi, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook esprimendo tutto il suo disappunto per l'accaduto: "Indagato per aver voluto rendere più bella la mia città. Vergognatevi, tutto il male che mi è stato fatto vi sarà reso dalla giustizia divina, purtroppo quella terrena al momento non esiste" il commento del segretario cittadino del partito di Matteo Salvini e assessore con delega ai Lavori Pubblici del comune garganico.