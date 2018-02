VIDEO | Spezzati trait d'union del centrodestra: "Forze armate nelle zone calde di Foggia e Capitanata"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Le elezioni politiche riuniscono il centrodestra anche e soprattutto grazie ad Antonella Spezzati, "l'imprenditrice tornata a Foggia per non arrendersi alla malavita" e candidata al Senato con i Fratelli d'Italia di Giuseppe Mainiero e Giandonato La Salandra. "Se ho dato la mia disponibilità a fare qualcosa che non era nelle mie corde, vista la mia attività professionale e i miei impegni, è perché voglio portare il Mezzogiorno nella centralità delle attenzioni del prossimo Parlamento".

Spezzati ha posto l'attenzione su alcuni temi e ribadito: "Sono favorevole alla presenza delle forze armate sul territorio con degli stanziamenti in tutte le zone calde di Foggia e della Capitanata", perchè, ha sottolineato, "se la terra e i cittadini non sono sicuri non possiamo pensare al rilancio del territorio".

Giuseppe Mainiero benedice Spezzati, per la competenza, il merito e il valore, "elementi caratterizzanti per la Capitanata". E sul futuro politico-amministrativo sottolinea: "Spero che si possa ricostruire un centrodestra nuovo e diverso, il capitolo della vicenda amministrativa la apriremo il 5 marzo"

Alla presentazione di Antonella Spezzati c'era anche, un po' a sorpresa, la candidata alla Camera nel collegio Foggia-Gargano Michaela Di Donna. E Luigi Miranda, che ha sottolineato, nonostante l'esclusione dalle liste dei candidati, la sua fedeltà incondizionata al partito azzurro e il suo apporto ai candidati di Forza Italia: "Sono una persona perbene, un uomo di partito e ho dimostrato in tutti questi anni di avere tanto da dare e anche tanto da dire"