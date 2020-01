I cinquestelle ci riprovano con Laricchia: è di nuovo lei la candidata alla presidenza della Regione Puglia

È di nuovo Antonella Laricchia di Adelfia la candidata presidente del MoVimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali in Puglia. A distanza di cinque anni i pentastellati si riaffidano alla portavoce pugliese che con 1561 preferenze ottenute, pari al 57% dei consensi, ha battuto al ballottaggio l'altro consigliere regioanle Mario Conca, al quale non sono bastati 1178 voti voti.

Queste le prime parole a caldo di Laricchia: “Ringrazio tutti quella di oggi non è in nessun modo la vittoria di una persona, ma di ciò che rappresentiamo. Ha vinto un’idea precisa di Movimento 5 Stelle attorno a cui si sono aggregate tantissime persone. Avremo i valori della fiducia e della responsabilità, il metodo della trasparenza, della partecipazione e dell’innovazione, gli obiettivi del lavoro, della legalità, della riduzione delle liste d’attesa e non solo”.

La candidata presidente del M5S terrà una conferenza stampa domani alle 11 in Consiglio Regionale in via Gentile 52 nella sala riunioni lato est secondo piano.