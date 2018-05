Cerignola, Annamaria Mininni è il nuovo assessore con delega all'Ambiente e Sanità

Ieri il sindaco di Cerignola, avv. Francesco Metta, preso atto delle dimissioni presentate dall’assessore geom. Antonio Lionetti, richiamato il proprio decreto prot. 15913 del 28 maggio 2018 con il quale è stata revocata la nomina ad assessore comunale della dott.ssa Anna Marino, ha ritenuto di nominare assessore del Comune di Cerignola la dott.ssa Annamaria Mininni con delega ad Ambiente e Sanità.



Mininni assessore: il commento di Metta

“La dott.ssa Annamaria Mininni è una cara amica, da anni, insieme abbiamo condiviso parte della nostra storia politica iniziata nel 2008. Ho voluto che fosse parte integrante della nostra Amministrazione Comunale affidandole l’Assessorato all’Ambiente e Sanità sapendo di fare cosa gradita anche al mio gruppo consiliare che, esattamente come me, con Annamaria ha condiviso anni di vita politica. La mia amica Annamaria sa di poter contare nel supporto dell’intera Giunta Comunale nella consapevolezza che, essendo stimata professionista, saprà fare tanto e bene per la Città. Da questa mattina l’ufficio dell’assessorato potrà contare sulle qualità e l’impegno di una donna determinata. Il mio personale augurio di buon lavoro.”