Fdi, il direttivo di Torremaggiore con Anna Lamedica: “La sua candidatura importante riconoscimento per noi”

Anna Lamedica, laureata in Economia e Commercio, attualmente Consigliere comunale della Città di Torremaggiore (Fg), del Movimento Politico ‘Fratelli d’Italia’, per le prossime elezioni politiche del 4 marzo è candidata al Senato della Repubblica unitamente a Filippo Melchiorre (capolista), Vita Maria Nocco, Gianvito Casarella nella lista del Collegio delle Province di Foggia, BAT (Barletta Andria Trani) e Bari nord, nella lista di Fratelli d’Italia nella coalizione di centrodestra.

Mentre per il collegio uninominale Foggia-San Severo per la coalizione di centrodestra è candidata la Dott.ssa Antonella Spezzati di Fratelli d’Italia.

“Infatti, si tratta di presenze importanti del nostro Partito ed espressione della terra di Puglia, che ben possono ridare al metodo politica, di gestione della cosa pubblica, i caratteri della competenza, fattività ed esperienza”, dichiarano gli esponenti del gruppo Fratelli d’Italia Torremaggiore. “La scelta di candidare la Dott.ssa Anna Lamedica da parte degli organi superiori del Partito è stata per noi un importante riconoscimento. La nostra candidata è da molti anni impegnata in politica, sempre nell’ambito delle forze di centrodestra, ricomprendo anche incarichi di gestione in qualità di Assessore”.

“Anna Lamedica – prosegue il direttivo di Fratelli d’Italia di Torremaggiore – è una donna di poche parole, che ha sempre affermato i valori della serietà, dell’onestà, dell’impegno a favore degli altri, milita, fra l’altro, anche in alcune Associazioni di Volontariato e proprio per questo è una persona che non ama le luci della ribalta. Ecco perché siamo tutti chiamati ad un fattivo impegno per il prossimo 4 marzo al fine di esprimere il nostro voto nei confronti della nostra candidata, di Fratelli d’Italia e della coalizione di Centrodestra, sia al Senato che alla Camera dei deputati”.