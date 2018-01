VIDEO | Cera lancia la sfida al centrodestra: "Andiamo soli e a Foggia vinciamo noi"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Angelo Cera rivendica i numeri dell'Unione di Centro e rompe con il centrodestra, invitando Cesa e Fitto ad andare da soli con il simbolo 'Noi con l'Italia'. "Gli dobbiamo far toccare con mano la loro irresponsabilità, far vincere i grillini al Sud è regalare l'Italia l'ingovernabilità". Perché, spiega, "noi daremmo la possibilità al Sud di far vincere la battaglia al centrodestra in maniera assoluta". E chiosa, lanciando la sfida al centrodestra: "A Foggia, nei nostri collegi, anche da soli vinciamo