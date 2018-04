L'INTERVISTA | La verità di Angelo Cera, pietra tombale su Iaccarino: "Verrà spazzato via dai foggiani"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

In una intervista video rilasciata a FoggiaToday, l’on. Angelo Cera chiarisce la posizione dell’Unione di Centro rispetto alla scelta personale di Leonardo Iaccarino di sostenere il governo Landella

L’ex deputato della Repubblica stigmatizza il comportamento del consigliere comunale eletto nelle liste dell’UdC, “che non è il capogruppo dello scudocrociato e non è nemmeno tesserato al partito” e “che si era preparato per le primarie del centrosinistra” in vista delle prossime Comunali 2019.

Di declino politico Angelo Cera non ne vuol sentir parlare, anzi, rilancia e replica alle provocazioni e al guanto di sfida lanciato da Iaccarino in vista delle Elezioni Regionali 2020 (“Sarò io stesso a sfidare il signor Napoleone Cera candidandomi nella stessa lista). “Di Iaccarino non ne sentirete parlare più, verrà spazzato via dalla gente di Foggia proprio per questo suo andirivieni, di qua e di là” chiosa l’onorevole di San Marco in Lamis